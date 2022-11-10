Арестович заявил, что оккупанты отошли на Херсонщине с первой линии обороны на вторую: "Хе*ячим по ним"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 10 ноября, что российские войска в Херсонской области отошли с первой линии обороны на вторую.

Об этом он рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Российские войска ушли с первой линии обороны на вторую линию, которая в среднем расположена в 70 километрах от первой. По периметру все мы заняли. Сейчас позиции глубиной 12-15 километров от предыдущей линии столкновения. Плацдарм существенно сократился", – сообщил советник ОП.

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"Ужасно злые языки говорят, что наши войска уже в Чернобаевке, хотя на карте это не обозначено. Не знаю, верить или нет, но злые российские языки болтают о Чернобаевке, как мы видим, ну очень близко к Херсону", — добавил Арестович.

"Ну, Томина Балка – там большие ирригационные сооружения, они по ним стали в линию обороны. Снегиревка – там мы существенно продвинулись", – сообщил он.

По мнению советника президентского офиса, российские войска впоследствии полностью покинут Херсонщину.

"Пока отходят с первой линии на вторую. Я уверен, что они уйдут. Решение принято. И признаком такого решения являются необратимые процессы в виде подрыва мостов. Если собираются оставаться – мостов не взрывают", – объяснил Арестович.

Он также еще раз развеял мифы о том, что уход оккупантов из Херсонщины — это якобы "договорняк" с Украиной.

"Мы хе*ячим так по ним, что гай шумит! Вот прямо сейчас работают по Антоновскому мосту. Там большие, вкусные взрывы. Надо понимать, что у нас на этом театре недостаточность дальнобойной артиллерии, как и повсюду. Мы работаем и HIMARS, и артиллерией, когда можем. Но когда можем. Далеко не все цели мы можем обстреливать и далеко не все задачи решать", – проинформировал советник ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил 10 ноября, что во время стремительного контрнаступления на юге ВСУ освободили уже 41 населенный пункт.

По состоянию на вечер 10 ноября российские оккупанты отводят свои силы из Херсона, однако на правом берегу еще остаются вражеские подразделения. В ОК "Юг" сказали, что ВСУ готовы к любым коварным действиям оккупантов.

По оценке США, процесс побега оккупантов из Херсона может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Зеленский за 10 ноября: Хорошие новости с Юга - 41 город и село освобождены

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