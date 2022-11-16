Арестович заявил, что оккупанты пошли в атаку в Запорожской области и назвал цель врага там

В конце концов все эти вражеские войска будут переброшены на "освобождение" Донецкой и Луганской областей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил 16 ноября, что российские войска пошли в атаку под Гуляйполем в Запорожской области.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Злые языки утверждают, что Запорожская область задвигалась и под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но говорят, что может быть достаточно неприятно", – рассказал советник ОП.

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Он также сообщил, что участниками атаки являются частично российские войска, выведенные из-под Херсона, а частично те силы врага, которые уже были там на месте.

"Замысел ясен. Вернулись мы к тому, что было на второй фазе войны, после того, как они перебросили войска из-под Киева, с севера Украины вывели. Они снова возвращаются к тому же замыслу, который в академии фронта – большие клещи, малые клещи", – добавил Арестович.

"Логика понятна и мы о ней говорили в самом начале – что все эти войска будут переброшены на "освобождение" Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны. "Вот "ДНР" и "ЛНР" так называемые мы отбили, они – часть России, не зря восемь лет страдали" – это то, что можно продать внутри России как политический результат войны", – объяснил советник президентского офиса.

Напомним, военный эксперт Романа Свитан анонсировал, что после деоккупации Херсонщины ВСУ могут начать наступление по всей линии Запорожской области, чтобы выйти на побережье Азовского моря.

Еще один военный эксперт Юрий Федоров заявил о возможном предстоящем прорыве ВСУ в Запорожской области.

А военный эксперт Олег Жданов сообщил о существенном усилении российских войск на Запорожском направлении, где основные силы размещены в районе Мелитополя. По словам Жданова, это уже создает проблемы на Запорожском направлении.

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