Также он отметил, что результат переговоров в Стамбуле – отсутствие каких-либо компромиссов со стороны Украины.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, чтобы она стала никому неинтересной.

Об этом он сообщил в видеообращении по результатам переговоров в Стамбуле. Ролик появился на его YouTube-канале 30 марта. Политик отметил, что именно это он говорил еще три года назад.

"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение – это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем – очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность во многом и во многом добивают гражданскую специально. Как я говорил в видео 2019-го года, они сделают все, чтобы нас просадить так, чтобы мы стали никому не интересны, как разрушенная территория. Вот они это и делают, и будут это делать. Но вчерашние переговоры и их промежуточный результат – отсутствие каких-либо компромиссов с нашей стороны", – отметил Арестович.

Напомним, ранее Арестович сообщил, как долго может продолжаться активная фаза боевых действий в Украине. Так, он прогнозирует, что она продлится "еще неделю, может, и больше".

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