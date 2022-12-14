Арестович заявил, что российская армия в Украине голодает: "Жрать ничего физически"

В РФ уже начали использовать продукты из неприкосновенного запаса.

Российские войска примерно уже три месяца голодают на фронте в Украине, получая 50-75% от соответствующей нормы, особенно это касается мобилизованных.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Советник ОП ответил на вопрос, может ли президент России Владимир Путин мобилизовать 5 млн человек, сказав, что страна-агрессор не сможет вооружить и накормить такое количество военных.

"Вы знаете, что российские войска примерно уже месяца три на голодном пайке? Особенно мобилизованные. То есть им выдают 50-75% от нормы. А некоторым вообще задерживают. Ну, жрать ничего физически", – сообщил Арестович.

Он добавил, что российские войска уже начали использовать продовольствие из неприкосновенного запаса армии.

"Наши солдаты, когда захватывают их позиции, начали брать НЗ морское, например, консервированный картофель. Такой только на подлодке. А это дорогой продукт: он в НЗ, им кормят только экипажи стратегических подводных ракетоносцев. Если его начали давать этим — значит, они начали изъятие стратегических запасов", – объяснил советник ОП.

Он также отметил, что россияне многое изымают из Беларуси: от снарядов, техники до формы и продовольствия.

"Российская армия просто голодает", – резюмировал Арестович.

Напомним, украинская разведка накануне опубликовала очередной перехваченный телефонный разговор российского оккупанта. В нем военный жалуется на ужасное довольствие армии: на три дня еды привезли столько, столько человек съедает за раз.

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