Арестович заявил, что российские военные способны вести боевые действия только в течение ближайших 10-14 дней

Подкрепление оккупантам ждать неоткуда, убежден советник главы ОП.

Советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия в течение всего ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

Об этом Арестович рассказал изданию "Радио Свобода".

По его словам, примерно из 200 тыс. вторгшихся в Украину российских оккупантов уничтожены 15 тыс., а еще 18-20 тыс. стали небоеспособными.

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"Где-то 60 (тактических групп – ред.) сейчас оперирует, но они связаны боями по всей Украине, и где-то 10 у них в резерве еще. Это жалкие силы при таком размахе и интенсивности боевых действий", – сказал советник главы ОП.

"Думаю, что 10 дней, может быть, 14 у них осталось на то, чтобы они вообще были способны на активные боевые действия. Потом неизбежный переход к позиционной войне, они становятся в оборону, как сейчас под Киевом, например. И уже оперативного размаха не будет", – объяснил Арестович.

По его мнению, после этого стартуют тактические бои за маленькие деревни и выравнивание позиций. В то же время подкрепление сил российским военным ждать неоткуда.

"Даже если они нашкребут сейчас резервы, хотя у них с этим огромные проблемы, в самой России и в Сирии не удалось набрать. И (даже если – ред.) они перебросят их сюда, то эти резервы не будут способны принципиально изменить ситуацию. То есть сейчас они перед оперативным тупиком, а затем и проигрыш может стать (реальным) в течение двух-трех недель", — рассказал советник главы ОП.

Арестович также заверил, что сейчас в Украины достаточно ресурсов, чтобы отражать атаки, однако Россия продолжит атаковать с неба.

"Этого добра у них хватает – крылатых ракет воздушного базирования, типа "Искандер". И они будут бить, может, будут бить больше, чем сейчас", – предположил советник главы президентского офиса.

Напомним, ранее Арестович также заявил, что российская армия сознательно наносит удары по гражданским объектам в Украине.

ТСН.ua