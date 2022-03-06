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Арестович заявил, что среди пленных и погибших в Украине немало российских срочников

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Арестович заявил, что среди пленных и погибших в Украине немало российских срочников

Интерфакс-Украина

Такое впечатление, что на основные направления Россия бросила как раз срочников, сказал чиновник.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что среди пленных российских военных не менее 300 – это бойцы срочной службы РФ. Среди российских срочников тоже много погибших.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Срочников – не менее 300, я думаю (среди захваченных в плен российских военных – ред.). Огромное количество. Вчера только пятеро были на пресс-конференции. Срочники – срочнее некуда", – рассказал советник главы ОП.

"Ведь речь уже идет о создании лагерей для пленных. Лагерей – это страшно звучит, но на самом деле именно этого требует Женевская конвенция. Приходится употреблять правильную терминологию и не надо думать, что это будет колючая проволока и ужасные издевательства, нет. Тем не менее, их (срочников – ред.) хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников. Ну, и пленными, конечно, хватает", – рассказал Арестович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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