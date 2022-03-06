Арестович заявил, что среди пленных и погибших в Украине немало российских срочников

Такое впечатление, что на основные направления Россия бросила как раз срочников, сказал чиновник.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что среди пленных российских военных не менее 300 – это бойцы срочной службы РФ. Среди российских срочников тоже много погибших.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Срочников – не менее 300, я думаю (среди захваченных в плен российских военных – ред.). Огромное количество. Вчера только пятеро были на пресс-конференции. Срочники – срочнее некуда", – рассказал советник главы ОП.

"Ведь речь уже идет о создании лагерей для пленных. Лагерей – это страшно звучит, но на самом деле именно этого требует Женевская конвенция. Приходится употреблять правильную терминологию и не надо думать, что это будет колючая проволока и ужасные издевательства, нет. Тем не менее, их (срочников – ред.) хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников. Ну, и пленными, конечно, хватает", – рассказал Арестович.