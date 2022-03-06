Арестович заявил, что среди пленных и погибших в Украине немало российских срочников

Такое впечатление, что на основные направления Россия бросила как раз срочников, сказал чиновник.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что среди пленных российских военных не менее 300 – это бойцы срочной службы РФ. Среди российских срочников тоже много погибших.
Об этом Арестович сказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.
"Срочников – не менее 300, я думаю (среди захваченных в плен российских военных – ред.). Огромное количество. Вчера только пятеро были на пресс-конференции. Срочники – срочнее некуда", – рассказал советник главы ОП.
"Ведь речь уже идет о создании лагерей для пленных. Лагерей – это страшно звучит, но на самом деле именно этого требует Женевская конвенция. Приходится употреблять правильную терминологию и не надо думать, что это будет колючая проволока и ужасные издевательства, нет. Тем не менее, их (срочников – ред.) хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников. Ну, и пленными, конечно, хватает", – рассказал Арестович.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.