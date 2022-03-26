Арестович заявил, что в Украине из-за нападения РФ появилась новая горячая точка

Славутич дает отпор российским захватчикам.

В Украине на 31 сутки российско-украинской войны, которую развязал диктатор Путин, появилась новая горячая точка – город Славутич Киевской области, куда утром ворвались оккупанты и местные люди мужественно противостоят им.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"В течение суток существенных изменений в обстановке не произошло. Новая горячая точка — Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам. И сейчас в Славутиче проходит огромный митинг неповиновения с украинскими флагами. Город-герой, город-ликвидаторов, город-правителей Чернобыль отпор российским захватчикам", — сказал он.

Напомним, в последние дни Славутич был оцеплен, там продолжались ожесточенные бои. Российские оккупанты утром 26 марта вторглись в город и захватили городскую больницу, а также похитили мэра. Впоследствии стало известно, что его отпустили. Все, что известно об захвате Славутича, читайте здесь.

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