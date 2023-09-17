Арестович заявил, что война в Украине может продолжаться еще не менее 9 лет

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к продолжительной войне.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия может вести войну против Украины еще не менее 9 лет, до 2032 года.

Такое мнение он высказал в эфире ALPHA MEDIA.

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"Россия ищет новые формы империи. По срокам, электоральным в том числе, она должна ее отыскать, стать на развилку 2032-35 года. До этого точно будет продолжаться активная фаза противостояния. Но активная фаза геополитического противостояния не означает активную фазу боевых действий. Может означать, но не обязательно означает", — сказал он.

Даже, если война завершится, по мнению Арестовича, информационная пропаганда, экономические, дипломатические конфликты, российские спецслужбы будут еще долго в Украине.

"Мы с ними в конфликте очень надолго, и из этого нужно выходить во время строительства Украины как таковой, всех наших стратегических планов. При определенных условиях есть сценарий, где мы в горячей фазе будем воевать еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года ", – добавил он.

Впрочем, по его словам, Россия не сможет осуществить этот сценарий самостоятельно, она может заручиться поддержкой Китая.

Когда Китай полностью берет Россию на свое военное содержание. Или она находит еще подобный источник, позволяющий поставлять, вооружать регулярно сотни тысяч людей или миллионы. Я, кроме Китая, никого не вижу, кто потянет это. Насколько это нужно Китаю – у меня огромные сомнения, хотя при определенном варианте какие-нибудь 1,5% на этот сценарий остается", — объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к продолжительной войне. Он не исключает сценария ирано-иракской войны, когда два государства постоянно обстреливали друг друга.

"Но то, что противостояние будет достаточно жестким даже после прекращения боевых действий, я не сомневаюсь. Например, такой сценарий – ни одного солдата на территории Украины уже нет, а обстрел из-за границы продолжается. Война городов, стреляют ракетами и т.д. Такая фаза когда-то была в ирано-иракскую войну — стороны иссякли, и настал период, когда они забросали друг друга баллистическими ракетами довольно долго. Может, и у нас такое", — подытожил он.

Напомним, в НАТО сделали неутешительный прогноз по войне в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нужно готовиться к продолжительной борьбе.

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