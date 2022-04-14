Арестович заявил, если Москва ударит по Киеву, то Украина нанесет ответный удар

Советник главы ОП не исключает, что РФ может нанести удар по украинской столице.

Советник Главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не сомневается в том, что Россия может нанести удары по "центрам принятия решений", в частности, в Киеве.

Об этом он заявил в разговоре с адвокатом Марком Фейгином. Арестович прокомментировал заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, недавно сказавшего, что Вооруженные силы РФ могут нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

"То, что они могут врезать, я не сомневаюсь ни секунды. Более того, зная их характер, я уверен, что они врежут в последний день во время заключения мирного договора. Это же кремлевские. Но они же сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения. То есть опасности подвергаются органы военного управления, все центральные аппараты силовых структур. Возможно, Верховная Рада, возможно, Кабмин, Офис президента", — сказал Арестович.

Он отметил, что если Москва таки нанесет удары по Киеву, то Украина ударит в ответ:

"Мы всегда к этому готовы. Пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Здесь нужно быть осторожным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас замечательные. И то, что мы их пока не используем, ну это любая война – у нее степень эскалации. Хотите эскалировать – давайте эскальнем", — сказал Арестович.

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