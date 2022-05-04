Арестович заявил о готовности Украины нанести россиянам военное поражение

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия настроена победить в полномасштабной войне с российскими оккупантами.

Он заверил, что Украина готова нанести российским захватчикам военное поражение. В то же время советник руководителя Офиса президента отметил, что это будет сделать достаточно сложно.

Свое мнение Арестович выразил на стриме "24 Канала" с Андрианой Кучер.

"Готовность есть. Вот я вам могу сейчас официально сообщить, что мы хотим нанести россиянам военное поражение. Но чтобы нанести его технически, это еще очень много вопросов, которые придется решать. Но то, что мы по меньшей мере будем гнать их до состояния на 23 февраля, это однозначно, пока будет возможность", - подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, почему российские войска непрерывно продолжают свое наступление.

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