Арестович заявил о подготовке Россией второй войны против Украины: когда именно

Президент России Владимир Путин готовит вторую войну против Украины на 2027 год, уверен экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Так, экс-советник ОП убежден, что россияне проиграют нынешнюю полномасштабную войну.

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"У них дискуссия, как именно они ее проиграют: удержав часть территории или свалив. В принципе, их устраивает даже второй вариант... Россияне готовы закончить войну. Они готовы к этому. Никакой длительной войны не будет. Им нужен будет рывок, мирная пауза для снятия санкций и перевооружения", – считает Арестович.

Он утверждает, что россияне начинают строить военную машину, способную решать такие задачи политического руководства.

"Их надежда построить ее где-то до 26 года. Я в это не верю. Но 27-28 (год – ред.) – вполне. Четвертый год нового срока Путина, можно начинать вторую украинскую (войну – ред.). Они декларировали эти планы. Это не никакая не страшная аналитика мудрого Арестовича, который где-то там просчитал. Нет. Это прямая декларация. Получится ли — большой вопрос. Но то, что готовиться к этому надо, — это неизбежно", – подчеркнул аналитик.

Он добавил, что лучший способ предотвратить войну – сделать ее невыгодной для противника. Это значит стать настолько сильными, чтобы враг отказался от реализации своих планов.

Напомним, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий не исключил, что война России против Украины может занять еще несколько лет.

По мнению экс-главы Госдепа США Майка Помпео, будущее России зависит от течения войны в Украине.

А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Запад готовиться к развалу России уже в ближайшие годы. Так, он анонсирует "впечатляющий" коллапс РФ в течение 3-5-7 лет.

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