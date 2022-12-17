Арестович заявил о расколе в российской армии: "Первые звоночки уже звучат"

В то же время ВСУ продолжают давить, и это может дать свои результаты.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о бегстве российских оккупантов на одном из участков фронта, что может быть предвестником большого раскола.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Интересная ситуация между Кременной и Сватовым. Российские войска побежали в двух местах. Отмечено бегство: оставление позиций и уход в тылы в нарушение приказа. Ну, это первые звоночки уже звучат. Эти трещинки – предвестие будущего большого раскола", – объяснил Арестович.

"Украинские войска не ослабляют давление на участке Сватово-Кременная, продолжают давить, и это может дать свои результаты", – добавил советник президентского офиса.

Напомним, накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ отбивают вражеские атаки в районе Белогоровки и успешно продвигаются в направлении Сватово-Кременной.

Генштаб ВСУ сообщил вечером 16 декабря, что российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время защитники Украины поразили три вражеских района сосредоточения личного состава, пункты управления и склады боеприпасов.

Карта войны на 16 декабря: россияне обстреливают Бахмутское направление и укрепляются на Херсонщине

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