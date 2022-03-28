Армения опровергла предоставление Москве истребителей Су-30 "для использования в Украине"

Армения опровергла предоставление Москве истребителей Су-30 "для использования в Украине"

В посольстве заявили, что информация не соответствует действительности.

25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.

Об этом сообщил турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку".

В свою очередь посольство Армении в Украине опровергло правдивость публикации.

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"Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности", говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что для восстановления боеспособности Россия планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Также Россия вербует на войну наемников в Сирии и Ливии.

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