Армения опровергла предоставление Москве истребителей Су-30 "для использования в Украине"

В посольстве заявили, что информация не соответствует действительности.
25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.
Об этом сообщил турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку".
В свою очередь посольство Армении в Украине опровергло правдивость публикации.
"Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности", говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе сообщили, что для восстановления боеспособности Россия планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Также Россия вербует на войну наемников в Сирии и Ливии.
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