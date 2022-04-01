Армения уверяет, что не позволит транзиь террористов в Украину через свою территорию

Армения уверяет, что не позволит транзиь террористов в Украину через свою территорию

Пашинян обещает, что не позволит перебрасывать террористов с Ближнего Востока в Украину через территорию Армении.

Армения не будет обеспечивать перемещение через свою территорию боевиков с Ближнего Востока на войну в Украине.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Очевидно, что Армения, пострадавшая от участия наемников-террористов в войне в Нагорном Карабахе два года назад, никогда не может способствовать перемещению и развертыванию иностранных боевиков-террористов в Украину через территорию Армении", — отметил Пашинян.

Отметим, что Армения находится в ОДКБ – военно-политическом союзе под контролем России. В январе 2022 года армянские войска вместе с другими вооруженными силами стран ОДКБ участвовали во вторжении в Казахстан.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Ранее Путин умолял страны ОДКБ предоставить России живую силу для продолжения войны в Украине.

Напомним, что Армения отрицала предоставление Москве истребителей Су-30 "для использования в Украине".

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