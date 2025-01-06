Армии нужно больше внутренних системных изменений: Зеленский обратился к украинцам

Армии требуется больше внутренних системных изменений, чтобы на всех уровнях в силах обороны управление людьми стало эффективным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 6 января.

"Были также сегодня подробные доклады ответственных командующих о формировании и тренировке наших бригад", — отметил он.

Зеленский рассказал, что в понедельник провел Ставку, на которой был продолжен отдельный доклад Главкома Александра Сырского и руководителя Генштаба Анатолия Баргилевича.

"Первое – это защита наших фронтовых направлений, Покровская прежде всего. Я благодарен всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там. Мы обсудили вопросы комплектования бригад, также ротации", – сказал президент.

Напомним, оккупанты находятся неподалеку от Днепропетровской области, однако в Украине до сих пор не решены проблемы с мобилизацией. Об этом ранее заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

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