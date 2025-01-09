Армии Путина и Ким Чен Ына несут космические потери на Курщине: детали

Россия пытается выбить украинскую армию с территории Курской области. Впрочем, россияне несут потери. Недавно только у одного села Махновка они потеряли батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и российскими десантниками.

Об этом пишет издание Forbes.

Издание отмечает, что Махновка перешла под контроль украинских военных еще в конце лета. Впрочем, именно этот населенный пункт уже несколько дней является местом упорных боев. В частности, в Сети появилось видео, на котором российские и северокорейские войска входят в село и попадают под огонь украинской пехоты, танков и беспилотников.

Аналитик Forbes Эндрю Перпетуа подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о больших потерях РФ и КНДР возле Махновки. Также Перпетуа усердно изучает социальные сети для подсчета потерь в российско-украинской войне.

"Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео", – заявил он и добавил, что визуально подтвердил 408 потерь за один день.

Отмечается, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге нельзя назвать интенсивным отрезком на Курской дуге. Однако по сравнению с другими участками отдельные бои в Махновке и Плехове могли быть более кровавыми.

Издание пишет, 14 декабря 2024-го РФ совершила атаку из-за открытых полей в три волны — тогда более 500 северокорейских пехотинцев смогли выбить 100 украинских военных, удерживавших село. Впрочем, в тот момент армия Северной Кореи оказалась "на мушке" украинских беспилотников и артиллерии.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, потери (убитыми и ранеными) северокорейского контингента могли составлять более половины привлеченных в атаке сил.

"Русская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще дороже и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска, возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданых территориальных бригад – фактически продвинулись на небольшую расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", – говорится в материале.

Также Forbes пишет, что военные России и Северной Кореи несут космические потери. В этом ключе важно то, что разгромы врага начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге.

Украинский Центр оборонных стратегий отмечает, что боевые действия на Курщине активизировались до максимального уровня. Пик столкновений, которого еще не было раньше, заставляет агрессоров тратить все имеющиеся ресурсы. В частности, крайне неудобное и невыгодное для россиян время.

"Если интенсивные бои будут продолжаться еще 5-10 дней, российская группировка потребует быстрого пополнения, поскольку она уже несет значительные потери во встречных боях. Такое пополнение может быть осуществлено только за счет опрокидывания сил с других участков фронта", — говорят в Центре оборонных стратегий.

Наступление ВСУ в Курщине

Стало известно, что 5 января 2025 ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

OSINT-аналитик с псевдонимом Def Mon сообщил, что в течение первого дня нового наступления в Курской области украинские вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

Между тем, президент Владимир Зеленский сообщил, что за время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении. Из них около 15 тысяч – безвозвратно.

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