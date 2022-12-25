Армии РФ не удается захватить Бахмут, теряет тысячи своих солдат - Гайдай

Российская армия всеми силами пытается захватить Бахмут в Донецкой области. Впрочем, пока оккупанты не могут достичь желаемого. Зато россияне несут большие потери. Но им ничего не удается, враг в боях теряет тысячи своих солдат.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а более символизм, очень любящий кремлевский режим. Плюс "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то но пока они там теряют тысячи своих солдат", — рассказал Гайдай.

Глава Луганщины подчеркнул, что Москва не отказывается от своих намерений – полностью Донецкую и Луганскую области.

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