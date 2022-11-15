Армии "вагнеровцев" и "кадыровцев" создавали для подавления потенциальных восстаний в России — ГУР

Сейчас "кадыровцы" используются в войне против Украины как заградительные отряды.

Сначала армии Евгения Пригожина, возглавляющего ЧВК "Вагнера" и вербующего заключенных на войну, и главы Чечни Рамзана Кадырова создавали для подавления потенциальных восстаний в России. Однако Кремль нашел им применение и во время войны против Украины.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

"Пригожин и Кадыров – это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались, прежде всего, для подавления любых потенциальных восстаний внутри России", – пояснил Черняк.

Также, по его словам, демонстрация "хорошо обученных и храбрых кадыровцев", прежде всего, направлена на российскую публику.

"Сегодня, в полномасштабной войне против Украины, "кадыровцы" используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить. То есть основная задача армии Кадырова — запугивание россиян", — резюмировал представитель ГУР.

Армии Кадырова и Пригожина

Глава ЧВК "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин в последние месяцы активно вербует преступников, отбывающих наказание в свои отряды, чтобы они воевали против Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также отправил своих наемников на войну в Украине, однако кадыровские солдаты "прославились" только видео в соцсети и "ожесточенными боями" с кустами и деревьями.

По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бена Годжеса, Кадыров и Пригожин создают собственные армии, потому что готовятся к распаду России.

Недавно Пригожин заявил, что его наемники занимаются строительством укреплений и центров подготовки ополченцев в приграничных с Украиной районах.

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