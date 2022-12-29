Армия агрессора России снова ударила ракетами по Харькову: что известно

Днем 29 декабря российская армия ударила ракетами по инфраструктурному объекту в Харькове. Враг атаковал Индустриальный район.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Снова бьют по Харькову. Сейчас под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. Относительно разрушений и пострадавших информация уточняется", — подчеркнул городской голова.

К слову, сегодня в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 14:14 до 14:28. Также во время утренней ракетной атаки в областном центре прогремела серия взрывов в Слободском районе.

Напомним, в ночь на 29 декабря оккупанты нанесли удары беспилотниками Shahed-136 по энергетической инфраструктуре Харькова. Применили для атаки 13 иранских дронов. Подразделения Сил обороны сбили 11 Shahed.

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