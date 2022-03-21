Армия Беларуси: мощность, вооружение и количество личного состава

С начала войны в Украине Беларусь всячески помогает оккупационным войскам армии РФ.

Белорусский режим во главе с Александром Лукашенко сомневается в решении об отправлении своих войск воевать против Украины.

Неоднократные сообщения от официальных лиц Украины, международных расследователей, журналистов свидетельствуют о том, что Минск пугает возможное дезертирство своих военных, бунт и отказ среднего офицерского звена.

В случае поражения на украинском фронте власть Лукашенко ослабеют до такого уровня, что так называемый президент не сможет ее удержать. Ситуация обостряется давлением из Москвы, которой не хватает ресурсов для быстрого установления контроля над ожидаемой Украиной.

В результате этого, 15 марта Лукашенко заявил: "Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там достаточно своих воинов. Мы можем что-то России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы все это закупаем у РФ. У них все это есть, и даже лучше. Поэтому нам там нечего делать. И нас туда не зовут".

Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения в Украину. По его словам, президент РФ принуждает Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот "понимает, что это будет крахом для Беларуси".

"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", — подчеркнул Данилов.

Associated Press

"России надо, чтобы Украина держала силы по всему периметру, поэтому они хотят использовать белорусов как живое мясо, которые пустят под нож ВСУ, пока россияне будут наносить удары с помощью авиации и ракет. Как говорил Путин 2014-го, впереди идут женщины и дети. В этом случае 40 тыс. белорусской армии выступает в таком формате. Это закономерный результат политики Лукашенко, который превратил всю страну в пушечное мясо Путина", — считает политический эксперт Юрий Романенко.

Впрочем, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что 11 белорусских дипломатов и два члена их семей покинули территорию Украины на автомобилях. Тот же шаг был сделан российскими дипломатами, которые сжигали документы и наскоро упаковывали свои машины перед наступлением.

ТСН.ua собрали информацию о том, что собой представляет белорусская армия, ее потенциал и мощность на основе свежих данных рейтинга вооруженных сил 142 армий мира от Global Firepower за 2022-й. В нем, по состоянию на текущий год, ВС РФ разместились на второй позиции после США и перед Китаем. Украина – на 22, а Беларусь – на 52 месте.

Так, оборонный бюджет Беларуси составляет 713 миллионов долларов, а регулярная армия страны насчитывает в общей сложности 45 тысяч человек.

Личный состав

В настоящее время в Вооруженных Силах РБ насчитывается 45 тысяч военных. В резерве – 290 тысяч, полумилитарных – еще 110 тысяч человек. Так, по количеству резервов РБ занимает 13 место среди 142 стран, военный потенциал которых трудно оценить. По количеству военизированных – 19 место. В настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси есть Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Генеральному штабу подчиняются Силы специальных операций (ССО). Есть также особые войска (службы), органы тыла.

Associated Press

Белорусские военные никогда не участвовали в военных действиях. Известно о том, что в 2010-м должны были отправить в Ливан 9 миротворцев, но туда де-факто отправили только 5. В начале 2022-го в Казахстан был отправлен контингент, который вместе с российскими военными, должны были успокоить политическую и безопасность, удержав у власти президента Токаева.

Другого боевого опыта у армии РБ нет.

Техника

По данным Global Firepower, в Беларуси насчитывается: 601 танк, 1510 бронетранспортеров, 482 самоходных орудий, 228 установок буксируемой артиллерии, 238 ракетных установок.

Общее количество воздушных сил Беларуси насчитывает 201 единицу, в том числе:

Истребители/перехватчики – 38 ед;

Вертолеты – 62 ед;

Ударные вертолеты – 21 ед;

Транспортные самолеты – 4 ед.

Популяция:

Общая численность населения – 9,4 млн;

Военные резервы – 290 тыс;

Регулярная армия – 45 тыс.

В целом, если сравнивать мощь украинской и белорусской армии, по данным Global Firepower, вооруженные силы Украины имеют значительное преимущество по оборонному бюджету и количеству воздушного вооружения.

Напомним, с 4 ноября 2021 года Россия и Беларусь являются союзническими государствами. Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства – соглашение между Россией и Беларусью о развитии и углублении интеграции, прежде всего, в экономической и политической сферах.

Именно поэтому, по данным Пентагона, по состоянию на 3 марта с территории Беларуси по Украине выпустили более 70 ракет.

Несмотря на это, по данным украинской разведки, сами белорусы не хотят воевать против украинцев — большинство из них не поддерживают войну России против Украины.

В отдельных частях, дислоцированных в районе западного Бреста, даже происходят бунты – военнослужащие, в том числе и офицеры, выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями.

Кроме того, сам Лукашенко понимает, что Беларусь ожидает еще больше санкций в случае открытого вторжения в Украину и нестабильная экономика страны просто не выдержит.

Читайте также: