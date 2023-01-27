В разведке рассказали, принимает ли армия Беларуси участие в войне России против Украины

По словам Андрея Юсова, теоретически ГУР не может исключать присутствие разного рода наемников из разных стран мира.

Белорусская армия, по данным украинской разведки, не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

"Наземных войск Беларуси на территории Украины нет из тех, кто участвует в полномасштабном вторжении со стороны рашистов. Теоретически мы не можем исключать присутствие разного рода наемников из разных стран мира", — сказал он.

Юсов отметил, что разведка фиксирует случаи участия иностранных наемников в составе оккупационных войск.

"Но белорусская армия вместе с регулярными войсками рашистов в настоящее время не участвует", — подытожил разведчик.

Напомним, что по данным Генштаба, на территории Беларуси ныне находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются.

На днях стало известно, что совместные учения вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены по меньшей мере до 6 февраля.

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