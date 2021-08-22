Армия должна готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий — главнокомандующий ВСУ

Армия должна готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий — главнокомандующий ВСУ

Залужный напомнил, что угроза полномасштабного вторжения России до сих пор актуальна.

Украина должна развивать свои вооруженные силы, чтобы быть готовой к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Украина 30. Защитники".

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"Мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства все необходимое — вооружение и военную технику. Вооруженные силы должны развиваться, совершенствовать свою тактику с целью минимизации потерь, и главное — подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", — сказал Залужный.

Он напомнил, что угроза полномасштабного вторжения России до сих пор актуальна. Особое внимание Залужный обратил на опасности информационной войны. По его словам, РФ через информационно-психологические операции пытается повлиять на украинцев, которые принимают государственные решения.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая сегодня прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

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