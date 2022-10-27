"Армия дронов": что известно о БПЛА Warmate, которые помогают ВСУ на фронте

На самом деле Warmate – это ударный беспилотный авиационный комплекс (БпАК). Концепцию польская компания WB Electronics представила еще в 2014 году. Читайте в материале ТСН.ua все, что известно о Warmate, используемых ВСУ для борьбы с врагом.

27 октября 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о закупке 20 ударных дронов Warmate для ВСУ. Еще летом monobank, Олег Гороховский и платформа UNITED24 собрали 64 миллиона гривен на проект "Армия дронов". На эти средства было приобретено 40 дронов-камикадзе Warmate. Половину из них отправили на передовую еще в начале сентября 2022 года. Что известно об этих беспилотниках?

БПЛА Warmate: основная информация

Ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate, предназначенный для поражения врага методом самоуничтожения, также называют "самолетом-снарядом" или "баражующим боеприпасом" (loitering munition). Разрабатывает эти дроны польская компания WB Electronics, входящая в группу компаний WB GROUP.

В переводе с английского Warmate означает "боевой товарищ".

Согласно информации, которую предоставляет производитель, БПЛА Warmate имеет облегченную конструкцию и применим для широкого спектра миссий — в зависимости от установленного оборудования. Дроны успешно используют вооруженные силы НАТО.

Warmate используется как автономная система, перевозимая наземным транспортом. Также ее можно устанавливать на БТР или на военные автомобили для интеграции наземной станции управления и наземного терминала данных с бортовой системой этих транспортных средств.

Эти беспилотные летательные аппараты являются альтернативой противотанковым управляемым ракетам, ведь они могут действовать на большом радиусе, выявлять и вести наблюдение за целью в течение длительного времени (время полета примерно 70 минут). Систему можно оснащать боеголовкой с лазерной наводкой.

Warmate — полностью автономный беспилотный летательный аппарат, позволяющий вести боевые действия в воздухе в режиме реального времени. Для этого используется видеотрансляция, получаемая от подсистемы наблюдения. Также БПЛА оснащен моделями управления, обеспечивающими полную автоматизацию полета почти на каждом его этапе. Оператор имеет полный контроль и может самостоятельно переводить дрон в режим оружия при выполнении боевого задания.

Warmate имеет несколько режимов полета :

автоматический режим — дрон следует предварительно запрограммированному маршруту и программе полета.

— дрон следует предварительно запрограммированному маршруту и программе полета. режим HOLD – БПЛА летает вокруг заданной точки над землей.

– БПЛА летает вокруг заданной точки над землей. режим FLY TO – беспилотный летательный аппарат летит к выбранной на карте точке со стабильной высотой.

– беспилотный летательный аппарат летит к выбранной на карте точке со стабильной высотой. режим CRUISE – дрон настраивается на определенное место, программируется высота и направление полета. Операторское управление в этом режиме полуручное, поддерживается автопилотом на прямой линии в направлении камеры.

– дрон настраивается на определенное место, программируется высота и направление полета. Операторское управление в этом режиме полуручное, поддерживается автопилотом на прямой линии в направлении камеры. режим ATTACK – инициирует удар, автоматизированный видеотрекер позволяет точно поражать цель без контроля оператора даже после потери связи.

Наземная станция управления Warmate легкая, транспортируется в одном рюкзаке и использует защищенный компьютер с сенсорным экраном. Дальность связи составляет 30 км. Оператор может просматривать данные в реальном времени и самостоятельно изменять их на экране (карта с подробным описанием местоположения).

Основные технические характеристики

Рабочий диапазон наземной станции – 30 км;

Оперативная скорость – 80 км/ч;

Привод – электрический двигатель;

Размах крыльев – 1,6 м;

Длина фюзеляжа – 1,1 м; Максимальная взлетная масса – 5,7 кг;

Максимальная высота (потолок) – 150 – 300 м над уровнем моря;

Типы боевых частей – взрывоопасный/термобарический;

Максимальная скорость при атаке — 150 км/ч.

Во время атаки БПЛА заходит на цель в пике и достигает своей максимальной скорости (150 км/ч). Оператор может контролировать атаку с помощью соответствующей оптики, поэтому может отменить миссию уже в ходе ударного маневра, приказав Warmate возвращаться на базу.

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