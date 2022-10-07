"Армия дронов" призывает учиться управлять беспилотниками: нужны две тысячи пилотов

"Армия дронов" передала военным 16 новых комплексов БПЛА, и принялись еще и обучать пилотов правильно ею пользоваться, говорится в ТСН.

Военные учатся азам аэроразведки на специальном полигоне. Противник пока выдуман, но работать должны по-настоящему, потому что выдать себя здесь — только потерять баллы, а на передовой — плен, смерть. Помогает как в учебе, так и в бою "Старлинки", беспилотники разного назначения: дальнего радиуса, с тоскливым ночным видением и быстротой. Часто дроны стоимостью менее 2 тысяч долларов охотятся на вражеские машины за миллионы долларов.

Учебные центры проекта «Армия дронов» работают по всей стране, а курс в среднем длится 7 дней. "Мы учим и гражданских и военных. Военные обычно у нас в приоритете, гражданские – это те, кто готовится к войне. Работа с дроном – это сейчас как первая медицинская помощь. Будешь ты воевать, не будешь ты воевать – ты должен уметь это", — убеждает главный инструктор и руководитель Global Drone Academy Антон Викленко.

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Юморист, актер, телеведущий Игорь Ласточкин тоже так считает, поэтому на учебе. "Послушайте, если меня призовут, то я уже умею хоть что-то! Понимаете? Стрелить умею, умею управлять дроном. Поэтому прячьтесь, кацапы", — говорит он.

В ближайшее время научить планируют более 2000 пилотов. «Армия дронов» уже собрала более 2 миллиардов гривен донатов, законтрактовано – более 1000 летательных аппаратов, но пока этого все равно мало. В Министерстве цифровой трансформации, где опекают проект, подсчитали, чтобы обеспечить всю линию фронта в общей сложности нужно 250 "птичек" дальнего радиуса, и более десяти тысяч мелких. "Сейчас нам нужно сфокусироваться на втором этапе, нам нужны дронах-камикадзе. Чтобы мы не теряли жизнь наших бойцов, чтобы мы теряли дроны-камикадзе в их окопах. Сколько там будет 300 — 500 тысяч мобилизованных россиян?", – говорит Михаил Федоров.

Напомним, накануне, 6 октября, украинские защитники уничтожили два вражеских дрона-разведчика. "Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений ”Юг” и “Восток" вечером уничтожили еще два российских БПЛА, тип уточняется", — говорится в сообщении.

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