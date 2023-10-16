Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Армия дронов" установила абсолютный рекорд: Федоров о роли БПЛА под Авдеевкой

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Армия дронов" установила абсолютный рекорд: Федоров о роли БПЛА под Авдеевкой

Украинский дальнобойный беспилотник / Фото: скриншот с видео

За неделю "Армия Дронов" поразила 75 танков и 101 орудие.

Силы обороны за прошлую неделю с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Абсолютный рекорд от Армии дронов. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники", – отметил Федоров.

Потери РФ от армии дронов таковы:

  • личный состав врага — 206;
  • пушки — 101;
  • бронированные машины – 88;
  • танки — 75;
  • грузовики/спецтранспорт — 77;
  • САУ — 52;
  • радиотехническое оборудование — 30;
  • ПВО — 2;
  • РСЗО — 14
  • опорные пункты — 178;
  • склад бк/топлива — 13.
© Михаил Федоров / Facebook
Фото: Михаил Федоров / Facebook

Ранее в Минцифре сообщили, что "Армия Дронов" за месяц поразила около 140 танков и 270 артиллерийских систем врага.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
505
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация