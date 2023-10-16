"Армия дронов" установила абсолютный рекорд: Федоров о роли БПЛА под Авдеевкой

За неделю "Армия Дронов" поразила 75 танков и 101 орудие.

Силы обороны за прошлую неделю с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Абсолютный рекорд от Армии дронов. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники", – отметил Федоров.

Потери РФ от армии дронов таковы:

личный состав врага — 206;

пушки — 101;

бронированные машины – 88;

танки — 75;

грузовики/спецтранспорт — 77;

САУ — 52;

радиотехническое оборудование — 30;

ПВО — 2;

РСЗО — 14

опорные пункты — 178;

склад бк/топлива — 13.

Фото: Михаил Федоров / Facebook

Ранее в Минцифре сообщили, что "Армия Дронов" за месяц поразила около 140 танков и 270 артиллерийских систем врага.

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