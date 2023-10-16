"Армия дронов" установила абсолютный рекорд: Федоров о роли БПЛА под Авдеевкой

За неделю "Армия Дронов" поразила 75 танков и 101 орудие.
Силы обороны за прошлую неделю с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Абсолютный рекорд от Армии дронов. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники", – отметил Федоров.
Потери РФ от армии дронов таковы:
- личный состав врага — 206;
- пушки — 101;
- бронированные машины – 88;
- танки — 75;
- грузовики/спецтранспорт — 77;
- САУ — 52;
- радиотехническое оборудование — 30;
- ПВО — 2;
- РСЗО — 14
- опорные пункты — 178;
- склад бк/топлива — 13.
Ранее в Минцифре сообщили, что "Армия Дронов" за месяц поразила около 140 танков и 270 артиллерийских систем врага.
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