"Армия дронов": в Минцифры показали, как в небо взлетают почти 500 беспилотников

В Министерстве цифровой политики показали, как выглядело бы то, как в небо взлетает почти 500 беспилотников.

Там подчеркнули, что БПЛА приобрели благодаря украинцам в рамках проекта "Армия дронов".

Об этом в социальных сетях сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что невозможно снять все дроны, поскольку они прибывают в Украину партиями, а потому Минцифры воспроизвело графику с помощью технологий.

"472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленных за ваши донаты. Часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте", — подчеркнул Федоров.

Напомним, полмиллиарда гривен на "Армию дронов" — именно столько уже собрал только на прошлой неделе объявленный проект. В программе "Армия дронов" Вооруженные силы должны получить системное и постоянное обеспечение такой техникой. Кроме того, для граждан появляется возможность пожертвовать свой гражданский дрон, который извиняется и усовершенствуется.

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