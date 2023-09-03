Армия Путина атакует ВСУ на трех направлениях: последние новости с фронта от Генштаба

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Российские войска продолжают безуспешно наступать на трех направлениях, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Кислая Дубина, Кондратовка, Водологи, Запсилья, Турья Сумской области и Верхняя Писаревка, Ахримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Мясожаровки Луганской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись Каменке и Берестову Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Северск, Звановка, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Ивановского, Ступочков и Белой Горы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Миньковка, Богдановка, Бахмут, Красное, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Невельское, Северное, Новоалександровка, Керамик, Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Шахтерское, Золотую Ниву, Урожайное и Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Павловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Ольговки Херсонской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Саблуковка, Одрадокаменка, Львове, Никольское, Ромашково и Огромное Херсонской области.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 состава боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — под сенитно-ракетный комплекс противника.

Как ранее сообщали в ISW, российские офицеры жалуются на "обострение ситуации" на Запорожском фронте.

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