Армия Путина беспощадно обстреливает Запорожскую область, а на юге пытается сдержать продвижение ВСУ – Генштаб

Ряд населенных пунктов Запорожской области в субботу, 27 августа, попали под огонь оккупантов.

В частности, авиаудары подверглись районам населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

О ситуации на фронте сообщает Генштаб ВСУ.

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"На Запорожском направлении противник подверг огневому влиянию территории возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки", — сказано в своде.

По данным Генштвба, на южном фроне основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

"В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", — добавили в пресс-службе Генштаба.

Напомним, по имеющейся информации украинской разведки, глава Кремля Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 000 военнослужащих.

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