Армия Путина намерена до 9 мая зайти в новый регион Украины: эксперт об опасности

Наступление армии РФ. / © ТСН.ua

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Армия РФ планирует зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет показать, что его войска продвигаются на войне.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина .

"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, завершающего итоговую "специальную военную операцию". Ну, и показать, в частности, еще дополнительно области, где воюют. Вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - Ред.) зайти в Днепропетровскую область", - сказал Романенко.

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По его словам, непонятно, насколько россиянам это удастся. В частности, найдут ли оккупанты еще дополнительно ресурсы.

Романенко отметил, что Россия в этом году планирует мобилизовать 160 тысяч человек. В частности, сейчас идет весенний призыв, а еще будет осенний.

"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них введены в конституцию. И вообще же и Стив Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Кит Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две, будет понятно".

Как сообщалось, ранее Игорь Романенко сообщал о том, что РФ нацелилась на три области. В частности, враждебно армия преследует цель создать буферную зону на Сумщине и Харьковщине.

Дата публикации 09:37, 14.04.25 Количество просмотров 60 Удар баллистикой по Сумах: полиция обнародовала кадры последствий (видео 18+)