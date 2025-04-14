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Армия Путина намерена до 9 мая зайти в новый регион Украины: эксперт об опасности
Пока непонятно, насколько удастся врагу реализовать свои планы.
Армия РФ планирует зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет показать, что его войска продвигаются на войне.
Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина .
"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, завершающего итоговую "специальную военную операцию". Ну, и показать, в частности, еще дополнительно области, где воюют. Вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - Ред.) зайти в Днепропетровскую область", - сказал Романенко.
По его словам, непонятно, насколько россиянам это удастся. В частности, найдут ли оккупанты еще дополнительно ресурсы.
Романенко отметил, что Россия в этом году планирует мобилизовать 160 тысяч человек. В частности, сейчас идет весенний призыв, а еще будет осенний.
"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них введены в конституцию. И вообще же и Стив Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Кит Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две, будет понятно".
Как сообщалось, ранее Игорь Романенко сообщал о том, что РФ нацелилась на три области. В частности, враждебно армия преследует цель создать буферную зону на Сумщине и Харьковщине.