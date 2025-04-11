Армия Путина нацелилась на новый регион Украины, чтобы иметь "козырь" на переговорах: детали от CNN

Владимир Путин.

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Армия Российской Федерации стремится к расширению боевых действий, чтобы выйти на границы Днепропетровской области. Контроль над частью этого региона может стать "стратегическим рычагом" в предстоящих переговорах для Кремля.

Об этом говорится в материале издания CNN, которое общалось с украинскими военными.

Долгое время бои ведутся у Покровска Донецкой области. В начале года украинская армия добилась нескольких небольших тактических успехов, отбросив часть российского наступления на город. Впрочем, за последние 10 дней оккупанты снова активизировались и взимают дополнительную живую силу и транспортные средства для будущих нападений.

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Мы видим это на записях дронов и слышим, как они говорят об этом на радиоперехвате, - рассказал украинский офицер-разведчик, дислоцированный в этом районе, имя которого CNN не называет.

В последние дни в Сети украинские военные сообщают об опасениях возможного окружения в одном месте и прорыва линии обороны в другом. Боец с позывным Мучной говорит, что линия фронта на этом участке перешла в активную фазу. По его словам, цель наступления – город Новопавловка .

"Войдут в Днепропетровскую область. Это одна из ключевых задач, которую ставит перед собой российское командование", - говорит он.

CNN пишет, что выход в Днепропетровскую область был бы выдающимся моментом для Москвы. Ведь регион может оказаться первым, который попадет под частичную российскую оккупацию с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Аналитический проект DeepState отмечает, что войска страны-агрессорки находятся всего в шести километрах от Днепропетровщины. В то время как людей, живущих вдоль границы, уже эвакуируют.

"Для Путина – и, вполне возможно, также для американских участников переговоров – любой российский контроль над частью Днепропетровска может рассматриваться как полезная разменная монета в будущих переговорах", – пишет издание.

Напомним, источники BBC в Генштабе назвали целые врага на Донбассе. По информации источника издания, для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м.

Дата публикации 19:40, 09.04.25 Количество просмотров 364 Шок-заявление Сырского и ужасы в Харькове, Краматорске, Кривом Роге!