Армия Путина потеряла наступательный потенциал: Жданов рассказал, чего ждать дальше

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупационная армия потеряла наступательный потенциал. В перспективе войска РФ могут лишиться и оборонного потенциала.

Такое мнение Жданов высказал в интервью изданию Obozrevatel.

"Путин постарается выжать из России весь военный потенциал для того, чтобы вести войну с нами на истощение. Для него это единственный выход, потому что наступательного потенциала у российской армии больше нет", — говорит эксперт.

По его словам, война страны-агрессорки против Украины – это война на истощение. Сейчас армия РФ способна создавать угрозу наступления только на отдельных участках фронта. На большей части линии фронта пошла в "жесткую оборону".

Несмотря на неудачи, диктатор пытается убедить население, что "спецоперация" в Украине идет по плану. Возглавляющий Кремль изо всех сил стремится убедить россиян в том, что необходимости в мобилизации нет, но по факту призыв не прекращался.

"Но настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в большинстве войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопросы: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть самая непобедимая и легендарная армия?" — сказал Жданов.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ситуация по всей линии фронта в Украине находится в фазе оперативно-тактического давления российских войск. В целом вражеские войска давят на линии фронта, а украинские отражаются.

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