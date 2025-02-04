Армия Путина снизила темп наступления, но это не повод для оптимизма: майор Гетьман о ситуации на фронте

Армия Путина снизила темп наступления, но это не повод для оптимизма.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Она (активность врага – ред.) не начинает идти на убыль, она действительно идет на убыль. Количество боевых столкновений вдоль всего фронта уменьшается. Это связано с тем, что россияне несут большие потери, и с тем, что нужно формировать подразделения согласно штатному расписанию. Проще говоря, если в роте 100 военных, из них 33 были убиты или ранены, то просто добавить еще 33, чтобы рота стала полноценной, ведь выбиваются определенные должности, и надо найти людей именно на эти должности., связующего невозможно заменить снайпером или медиком. Нужен именно связист. Следовательно, нужно перебрать большее количество людей, и это не так просто. Невозможно восстановить роту механическим добавлением необходимого количества военнослужащих", – отметил он.

К тому же, по словам Гетьмана, не является великой тайной, что россияне готовятся к предстоящим длительным наступательным действиям весной.

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"То есть, это может быть определенной паузой перед новым этапом активных действий. Возможно, они смотрят, будут ли переговоры или нет и т.д. Но судя по тому, что мы знаем, в частности о финансировании российской армии – эта информация не является тайной, – они готовятся к наступательным действиям", – объяснил он.

Отвечая на вопрос, когда наступательные действия армии РФ могут начаться, Гетьман предположил, что россияне будут ждать до апреля или конца марта.

"Как только погода нормализуется, как только появится возможность быть более мобильными, может быть одобрено такое решение", – сказал ветеран.

В то же время Гетьман подчеркнул, что в плане ресурса у россиян проблем по-прежнему нет.

"Да, у них нет никаких проблем. Они могут еще мобилизовать людей, если нужно. Сегодня, учитывая потери, которые враг имел в течение последних нескольких месяцев, возможность мобилизации была меньше этих потерь, следовательно, у них отрицательный баланс. Но сейчас они снизили количество боевых столкновений, соответственно, уменьшился и уровень потерь.

Гетьман отметил, что к наступательным действиям, которые были осенью прошлого года, россияне готовились в течение полугода.

"Все видно, все прозрачно. Эти вещи очевидны. Все лежит на поверхности. Чтобы прийти к определенным выводам, достаточно просто собрать в кучу факты из разных источников", — подытожил он.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.

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