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Армия Путина сократилась на 800 окупантов: Генштаб ВСУ озвучил свежие потери

Армия Путина сократилась на 800 окупантов: Генштаб ВСУ озвучил свежие потери

Потери русской армии / Фото: Associated Press

За прошедшие сутки российская армия также понесла существенные потери в технике и вооружении.

Общие боевые потери российской армии на 10 января 2024 года ориентировочно составили личного состава около 366 790 человек. За сутки ВС РФ сократились на 800 окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника в технике и вооружении:

  • танков ‒ 6038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11216 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8684 (+12) ед,
  • РСЗО – 956 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 639 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1805 (+0),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11 575 (+23) ед,
  • специальная техника – 1336 (+3).

Данные уточняются.

Потери ВС РФ по состоянию на 10 января 2024 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери ВС РФ по состоянию на 10 января 2024 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по данным утреннего возведения Генштаба, ВСУ отразили атаки россиян возле Клищиевки и Вербового, РФ пытается захватить Авдеевку.

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