Армия Путина "сыпется" изнутри на ключевом направлении: начались массовые самоубийства и драки

Кризис армии РФ под Купянском / © Associated Press

Реклама

На Купянском направлении фронта российские военные переживают психологический срыв. Войска терпят огромные потери уже два года. Так запустился процесс массовых самоубийств и драк.

Об этом сообщает военное партизанское движение «Атеш».

На Купянском направлении «сыплются» российские войска: что известно

Агент партизанского движения «Атеш», который пребывает в составе одного из подразделений 1-й танковой армии российских Вооруженных сил, сообщил о катастрофическом психологическом состоянии личного состава. Российские оккупанты в одном из подразделений 1-й танковой армии несут невосполнимые потери уже два года.

Реклама

На этом фоне среди россиян начались массовые самоубийства. Их скрывают и не докладывают наверх. Командование оформляет такие случаи, как «боевые потери» или «несчастные случаи с оружием».

Офицеры боятся взысканий за «слабый личный состав», поэтому не докладывают реальное положение дел.

«Алкоголь стал единственным способом психологически выжить: самогон и дешевые суррогаты попадают в подразделения через своих же», — сообщают партизаны Атеш.

Российские командиры не реагируют на то, что их подчиненные служат в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

В таких условиях начало «процветать» насилие. Офицеры жестоко избивают подчиненных, а конфликты часто доходят до вооруженного разрешения.

Россияне просто «ломаются», ведь у них нет ротаций, отдыха и пополнений в войсках на Купянском направлении. Моральное состояние военных — тоже ресурс, и он заканчивается.

Как разваливается российская армия

Российские потери приблизились к новой психологической точке. По состоянию на 14 апреля 2026 года ВСУ уничтожили уже 1 312 960 солдат РФ. В ближайшие месяцы враг потеряет уже 1,5 млн человек в войне с Украиной. Россияне также активно теряют технику на поле боя.

Кроме всего, россияне стремительно теряют военно-транспортную авиацию — более 140 бортов не могут восстановить из-за отсутствия комплектующих. В первую очередь пострадали самолеты Ан-12, Ан-26 и Ан-72.

Реклама

Во время нарушения пасхального перемирия российские оккупанты атаковали собратьев и взяли их в плен, думая, что это украинцы. Усталость и нехватка отдыха приводят к таким случаям все чаще.

О развале изнутри российской армии свидетельствуют и аналитические отчеты: за последний месяц Россия не совершила ни одного прорыва на фронте. С конца 2025 года армия РФ существенно ослабла и весной 2026 года не сможет захватить желаемые территории. Поэтому весеннее наступление РФ тоже провалилось.