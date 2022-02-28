Армия Путина, запугивавшая мир, оказалась плохо обеспеченной и немотивированной

Они часто сдаются гражданскими и уверяют, что никого не хотели убивать.

Россия не признает собственные потери, пытаясь скрыть разгром, который понесла ее армия в Украине. По данным Минобороны, за пять дней войны враг потерял около 5 тысяч 300 своих военных. Многие россияне попали в плен, многие сдались сами. Их истории все как под копирку: ехали на учебу, а потом оказались в Украине и только тут поняли, что они на войне.

Об этом говорится в ТСН.

Правда, или это инструкция, полученная от командиров на случай плена, неясно. Они лгут, что не стреляли и не хотели никого убивать. Но в переписке с телефона одного из убитых россиян матери, что ему страшно, что они расстреливают без разбора всех и мирных украинцев тоже. Пишет: им сказали, что украинцы их будут приветствовать, а те бросаются под колеса, чтобы остановить и называют «фашистами». Они называют свои имена и номера воинских частей и выглядят деморализованными.

Армия, которой Путин пытался запугать весь мир, оказалась плохо обмундированной, не снабженной горючим и немотивированной.

Некоторых россиян пленяют безоружные местные жители. А некоторые сдают в плен сами. Не только военным, но даже мирным жителями Украины.

Из рассказов выясняются некоторые детали плана российского руководства. Путин бросил в Украину элитные подразделения и, в частности, личную гвардию Кадырова. Вместе с военными, Росгвардией и резервистами в Украину доставили и ОМОН. Это спецподразделение российской полиции, очевидно, должно было действовать на оккупированных территориях, бороться с сопротивлением украинцев.

Разбитую и брошенную российскую технику можно увидеть на всех дорогах, по которым россияне пытались проехать. Колонны останавливают не только огнем военные, но и мирные жители — перегораживают дороги, стреляют по колесам, забрасывают коктейлями Молотова. А некоторые умудряются просто забрать с дорог вражескую технику с помощью мирных фермерских тракторов.