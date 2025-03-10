Армия РФ активизировала наступление в Курской области: в ISW назвали главную причину успехов россиян

Российские военные активизировались в Курской области. Там в течение нескольких дней оккупанты сумели достичь определенных успехов в продвижении. Случилось это после того, как США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Связь между приостановкой обмена разведданными США и неудачами ВСУ на днях в Курской области аналитики расценивают как косвенную. Впрочем, в ISW считают, что именно это решение Белого дома могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

"Привлекает внимание временная корреляция между приостановкой обмена разведывательной информацией между США и Украиной и началом захвата Россией украинского Курского выступления", — говорится в отчете.

Новости из США о приостановлении предоставления Украине военной помощи и неопределенной во временном измерении паузы в обмене разведывательными данными стало известно 5 марта. Уже в последующие дни в Курском направлении можно было наблюдать активизацию сил ВС РФ.

"6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из Курской области", — отмечают аналитики.

В отчете говорится, что с начала вторжения в августе 2024-го агрессорка Россия пыталась оттеснить украинские силы от выступления в Курской области путем медленного, изнурительного продвижения. Впрочем, сейчас россияне активно пытаются штурмовать позиции ВСУ и отвергать Силы обороны назад.

"Российские войска разрушают северную часть украинского выступления в Курской области", — отмечают аналитики.

Напомним, однопартийцы президента США Дональда Трампа требуют возобновить помощь Украине. Слишком длительная пауза в снабжении оружием и боеприпасами может иметь не только разрушительные последствия для боевых возможностей ВСУ, но и подорвет ее позицию на переговорах с агрессорской Россией.

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