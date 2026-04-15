Армия РФ активизировалась с севера: где продвинулся враг и худшая ситуация (карта)

Российские военные

Российская армия проводит активное формирование буферной зоны в Сумской области, выискивая слабые места в обороне ВСУ. Аналитики зафиксировали продвижение врага возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщил проект DeepState.

Российские оккупанты не прекращают попыток создать буферную зону вдоль государственной границы на Сумщине, одновременно усиливая давление на отдельных направлениях. Такие действия начались после проверки приграничных участков на уязвимость и способность установить контроль над территориями.

По информации аналитиков, активное продвижение захватчиков стартовало в районе села Грабовское и сейчас продолжается вблизи Миропольского, где фиксируются новые изменения на линии боевого соприкосновения.

«Взялись за это московиты после определенного прощупывания нашей границы на возможности брать под контроль местность и выявлять слабые места. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давлением в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении», — отметили в DeepState.

По оценкам проекта, общая площадь новых зон контроля и проникновения российских сил вдоль границы на Сумщине достигает примерно 150 кв. км. В то же время аналитики отмечают, что Силы обороны Украины осведомлены об этих намерениях, контролируют ситуацию и принимают меры для сдерживания дальнейшего продвижения противника.

Российские войска у границ Сумщины

Бои в Сумской области — последние новости

Напомним, накануне спикер ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты активизировались на Сумщине, в частности у Грабовского, где продвинулись на 1 — 1,5 км от границы. Враг пытается создать зоны вклинения и закрепиться в приграничье для дальнейшего расширения контроля.

В 14-м армейском корпусе сообщили, что из-за превосходства врага Силы обороны перегруппировались и отошли на заранее подготовленные позиции в районе Миропольского на Сумщине. Это позволило сохранить личный состав и продолжить сдерживание противника артиллерией и дронами. Ситуация под контролем, продолжается разведка и активная оборона.