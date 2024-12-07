Армия РФ активизировалась в Курской области: ВСУ о продвижении россиян

Россияне активно применяют БТРы и баги.
Украинские Силы обороны продолжают проводить операцию в Курской области. Тем временем россияне активизировались и пытались провести штурмы.
Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов на позывной "Осман".
"Пользуясь плохой погодой, враг надеялся на глубокий прорыв нашей обороны", — написал командир.
По его словам, армия РФ применяет БТРы и баги. Несмотря на давление врага, украинские военные очень эффективно работают и уничтожают врага.
"Конечно, под таким давлением продвижение есть, но они далеки от призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование. В отличие от большинства направлений, российские оккупанты пытаются проводить эвакуацию, ключевое слово — пытаются", — подчеркнул Станислав Бунятов.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в Курской области продолжаются бои. За прошедшие сутки украинские и российские военные продолжали бои на Курщине.
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