Армия РФ активизировалась в Запорожской области: в ВСУ оценили угрозу наступления

Российские оккупационные войска активизировались на Ореховском направлении фронта в Запорожской области. Захватчики готовятся к штурмовым действиям.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Эспрессо".

"Ориховское направление — одно из самых сложных. В последнее время оно было несколько спокойнее, но, по данным нашей разведки, враг там накапливает определенные силы и средства для проведения штурмовых действий. Отмечаю — именно штурмовых, а не наступательных", — объяснил военный.

По его словам, армия РФ накапливает силы и применяет тактику штурмов малыми группами пехоты. Они состоят из пяти-десяти человек и двух-трех единиц бронетехники. В общей сложности на Ореховском направлении сосредоточено несколько десятков таких враждебных групп, добавил Волошин.

Напомним, спикер "Легиона Свободы" Константин заявлял, что на Запорожском направлении осложнилась ситуация. Российская армия увеличила количество артиллерийских обстрелов и регулярно наносит авиаудары.

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