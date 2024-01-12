Армия РФ активно применяет тяжелую технику: Барабаш об усилении атак на Авдеевку

Российская оккупационная армия начала активно использовать тяжелую технику у Авдеевки Донецкой области. Содействуют таким действиям россиян морозы и подмерзание почвы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, ожидаемым было то, что захватчики начнут применять тяжелую технику – как только подмерзнет земля.

"Вчера утром (11 января – Ред.) поехали танки, БМП, обычная пехота полезла. Вчера очень активно они применяли технику. Повышение температуры использовали для своих штурмовых действий с применением техники", – рассказал Барабаш.

Украинские защитники были готовы к этому, поэтому уничтожили много вражеской техники и личного состава армии РФ.

Руководитель МВА рассказал, что ночь на 12 января на этом участке фронта "была более-менее спокойна".

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты могут готовиться к "решающему штурму" Авдеевки. Эксперты отметили, что позиционные бои продолжались у Авдеевского коксохимического завода, Степного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Невельского.

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