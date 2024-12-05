Армия РФ активно продвигается на Донбассе: генерал Годжес назвал главные проблемы ВСУ

Пока у Украины появляются новые возможности, но их мало, считает генерал.

Армия Российской Федерации активно и достаточно продвигается на фронте в Украине. В частности, в Донецкой области. Одна из причин, почему россияне захватывают новые территории, нехватка вооружения в ВСУ.

Такое мнение высказал военный аналитик, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес в интервью "Общественному".

"У меня есть ощущение, что Украина улучшает собственную оборонную промышленность и увеличивает темпы производства оружия. Необходимо это делать и дальше. Боевые действия не прекратятся в ближайшие месяцы, поэтому Украине нужно увеличивать производство беспилотников и другого оружия. Также украинской армии не хватает артиллерийских систем и боеприпасов", — подчеркнул американский генерал.

По его словам, сейчас этап войны, когда у Украины появляются новые возможности. Впрочем, говорит Годжес, этих возможностей все еще недостаточно.

"Я не знаю, сколько ракет Storm Shadow/SCALP и ATACMS Украина располагает. Но военных целей всегда больше, чем оружия, которое имеет Украина. Это факт", — добавил он.

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что РФ создает новую угрозу Харьковщине. В частности, оккупанты создали плацдарм возле населенного пункта Новомлынск на Купянском направлении.

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