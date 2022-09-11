Армия РФ атаковала аквазону, дороги, огороды и дома в Николаевской области: Ким рассказал детали обстрелов

За прошедшие сутки под ударом оккупантов оказались Николаев, Баштанский, Вознесенский и Николаевский районы.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В Николаеве, который оккупанты мощно обстреляли ориентировочно в 02:50, российская армия попала во двор пятиэтажки. В результате пожаром и взрывом почти уничтожен один подъезд.

Также существенно поврежден частный дом. По предварительной информации, 9 человек получили ранения разной степени, трое из них до сих пор находятся в больнице.

В Николаевском районе 10 сентября с утра и до обеда враг обстреливал пгт Первомайское и с. Засилье Первомайской громады. Попадания были в жилые дома. Пострадавших нет.

Вечером, 10 сентября, в 20:17, в результате обстрелов села Белозвезда Первомайской громады погиб один человек.

Также вечером, 10 сентября, в 19:57 зафиксирован вражеский обстрел по аквазоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. 11 сентября, около 03:00 враг снова наносил удары по территории аквазоны. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки были обстрелы Широковской громады Баштанского района. Около 15:00 оккупанты атаковали за пределами с. Красная Долина сельскохозяйственные здания.

Также читайте В Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли десять человек

Ориентировочно в 16:30 обстреляли россияне с. Широкое. Разрушены два дома, опора электропередач и поврежденные дома вблизи. Также, 11 сентября, около 04:30 и 05:30 снова обстреляны с. Широкое. Попадания в огороды и дороги. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатой громады. Ночью, 11 сентября, около 04:00 обстрелов получили пгт Березнеговатое. В результате чего 5 человек получили ранения. Повреждены и разрушены жилые дома. Проводятся работы по поиску пропавшего мужчины, который вероятно домовладении. Подробная информация уточняется", — рассказал Ким.

По данным ОВА, в Вознесенском районе в ночь на 11 сентября, предварительно, ПВО "минуснула" две вражеские ракеты. Пораженные ракеты упали в открытой местности Прибужановской громады. Подробная информация уточняется.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю, есть пострадавшие.

Ранее Ким объяснил, почему россияне нанесли удар по Ингульскому мосту.

Читайте также: