Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
- 37
Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ атаковала КАБами Одесщину: появились новые подробности
Российские войска нанесли удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами повышенной дальности.
Днем российские оккупанты атаковали Одесщину, применив три управляемых авиабомба с повышенной дальностью поражения, выпущенные из истребителя Су-34.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».
Противовоздушная оборона южного региона Украины успешно сбила две из этих бомб. Третья упала на открытой местности, не повлекшие никаких последствий.
Напомним, российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБы) по гражданским объектам на территории Одесской области. Такие удары могут нанести значительные разрушения и представляют серьезную угрозу жизни людей.
Также 24 октября российская армия утром атаковала Харьков, попав по Индустриальному району пятью управляемыми авиабомбами (КАБами). В городе есть разрушения и пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.