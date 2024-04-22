Армия РФ атакует позиции ВСУ в Донецкой области, чтобы прорвать оборону, — сводка Генштаба

Армия Российской Федерации десятки раз атаковала позиции ВСУ возле разных населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 22 апреля.

В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 БпЛА типа "Shahed". Силами ПВО 5 ударных дронов были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ставки, Торское, Новосадово, Ямполевка, Очеретино, Соловьево, Бердичи, Ступочки, Александрополь, Семеновка, Нетайлово, Константиновка, Екатериновка, Антоновка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ПВО были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БПЛА противника.

Как сообщалось, в эту ночь Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами С-300 . Враг применил семь БпЛА типа "Shahed" с территории временно аннексированного Крыма.

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