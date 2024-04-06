Армия РФ атакует юг Украины ракетами "Оникс": Гуменюк объяснила почему

Оккупантам удобно использовать это вооружение в прибрежных регионах.

Российская оккупационная армия активно обстреливает юг Украины — Одесскую и Николаевскую областях ракетами "Оникс" — чаще других регионов.

Об этом в эфире канала FreeДом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк.

"Одесская, Николаевская область — это как раз регионы, расположенные на побережье Черного моря. Достаточно мощный потенциал этих регионов сосредоточен на береговой линии. Поэтому здесь ракеты "Оникс" враг использует максимально часто по сравнению с другими регионами", — пояснила она.

Гуменюк подчеркнула, что "Оникс" — сверхзвуковая и противокорабельная ракета. Эти свойства делают его мало уязвимым для систем противовоздушной обороны Украины. Кроме того, захватчикам такое вооружение удобно использовать в прибрежных областях.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму армия РФ имеет установки, с которых запускает противокорабельные ракеты Оникс по Украине.

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