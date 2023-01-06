Армия РФ без успеха наступает на Бахмутском и Лиманском направлениях, ВСУ отразили ряд атак — Генштаб

Основные усилия армия РФ сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью. Враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха нет.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки России в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Спорное, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 января.

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре. Опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На К упянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

В Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

По имеющейся информации, с 1 января, в Донецке, сотрудники так называемых военных комиссариатов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.

В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках номера абонентов украинских операторов связи.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович выразил мнение о том, что Российская Федерация может наступать по нескольким направлениям : на Запорожском, Донецком и Луганском. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

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