Армия РФ бросила все силы на то, чтобы захватить Луганскую область: какая ситуация в регионе

Армия РФ бросила все силы на то, чтобы захватить Луганскую область: какая ситуация в регионе

Сейчас тотальному уничтожению подвергается город Северодонецк.

Российские захватчики ежедневно терпят потери, но не оставляют попыток выйти на админграницы Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Российская армия сейчас бросила все силы на то, чтобы захватить Луганскую область. У них есть огромная цель и большой план стратегический – это выйти на административные границы Луганской области. Но даже если бы они захватили Северодонецк, перерезали ли трассу Лисичанск-Бахмут, то это они уже выдавали бы, как большая победа. Завтра будет ровно три месяца от полномасштабного вторжения России в Украину, так что три месяца они не могут пройти достаточную малую территорию Луганской области. И они сейчас перешли к любимой своей тактике — они просто уничтожают все", — отметил он.

В Луганской области оккупанты действуют по трем направлениям: наступают на Северодонецк с целью его захвата; Попасная и Белогоровка – здесь россияне пытаются прорвать оборону, чтобы отрезать область и завладеть трассой Лисичанск-Бахмут; Горная громада – постоянные обстрелы, однако враг успеха не имеет.

"Против украинской Луганщины воюют ее предатели — ленеровцы. Они хорошо знают местность и это очень усложняет ситуацию. Они знают все дороги и мосты, они понимают, что в Северодонецк остался только один путь. Эта дорога уже постоянно простреливается, что усложняет эвакуацию и завоз гумпомощи", – подчеркнул Гайдай.

Напомним, благодаря наводке пропагандистов нацгвардейцы уничтожили оккупантов вместе с техникой, которая обстреливала Северодонецк.

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