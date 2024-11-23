Армия РФ будет пытаться выбить ВСУ из Курской области до инаугурации Трампа — Зеленский

По словам Зеленского, для Путина очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которая на самом деле ему не подконтрольна.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поставил задачу своим генералам выбить украинские войска из Курской области до 20 января 2025, то есть до инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine в субботу, 23 ноября.

"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", — отметил президент.

Он отметил, что сам факт проведения Курской операции ВСУ показал неспособность Российской Федерации защитить свои собственные территории, в первую очередь из-за того, что все свои силы Кремль бросил убивать украинцев и оккупировать территорию соседнего государства.

"И потому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Он хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс. И ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого соответственно и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе из-за медленной поставки помощи", — сказал Зеленский.

Впрочем, по мнению президента, самое главное, что Силы обороны Украины держат оборону и мужественно стоят на защите своей Родины.

"У Путина таких потерь еще никогда не было. У нас один из перехватов по Курскому направлению такой, что он передает через командование личные просьбы, что вся судьба "СВО" держится на Курской операции", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, у Украины есть все шансы закончить войну уже в следующем году. Но сначала необходимо увидеть план завершения войны новоизбранного президента Дональда Трампа.

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