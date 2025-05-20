Армия РФ давит на Покровском направлении: военный о тактике врага

Покровское направление / © Associated Press

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Армия РФ пытается постоянно давить на Покровском направлении, изменяя тактику. Фиксируются штурмы малых пехотных групп на более масштабные с участием техники и артиллерии.

Об этом рассказал Максим Бакулин, пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения «Червона Калина» Национальной гвардии Украины.

По словам военного, в малых штурмах принимают участие 2-5 окупантов, а в больших — 80-90 живой силы противника. Если привлекается меньше, применяется более тяжелая бронированная техника.

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«Враг пытается накапливаться в серое время суток. Это под утро, и когда начинает темнеть, а как только он скапливается, световой день, враг начинает по всей линии в зоне ответственности нашей бригады, уходить.

Раньше они шли при посадках, а сейчас — по полям. Это делается для того, чтобы их крылья увидели, откуда ведется огонь, где взлетают наши дроны.

Напомним, за последнее время Покровское направление стало более активным. Враг подтягивает личный состав, технику, средства РЭБ, артиллерию.

«Покровское направление является одним из самых горячих. С февраля существенно нарастает количество штурмов, обстрелов, использование КАБов, артиллерии, беспилотных систем. Количество атак растет, растет количество подразделений, действующих в этом направлении», — отметил Скиф, командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения «Тайфун» НГУ.

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РФ действительно концентрирует максимум усилий и личного состава в этом направлении.