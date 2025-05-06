Армия РФ готовит десантную операцию в Херсонской области: какая цель врага

Херсонская область

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РФ готовит десантную операцию в Херсонской области. Вблизи уже зафиксировано 300 вражеских лодок. Враг пытается взорвать десант на острова, контролирующие Силы обороны Украины.

Об этом сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ Юрий Ткачук в эфире "Утро".

"Цель РФ – правый берег Днепра, контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Это большой амбициозный проект, который хочет реализовать РФ", – отметил он.

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Наблюдается неизменное движение техники на Кинбурнской косе. Оттуда оккупанты также производят обстрелы минометами, дронами и РСЗО.

"Постепенный захват островов позволяет расширять зону поражения. Они хотят уничтожить все вокруг, только тогда не будет смысла находиться Силам обороны на этих участках", - пояснил Ткачук.

Впрочем, наши бойцы активно действуют на том участке. Вражеская техника эффективно уничтожается.

Удастся ли России достичь желаемого в Херсонской области: ответ СНБО

Как отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, подготовка врага и попытки форсирования Днепра на острова уже были, Силам обороны удалось отменить достаточное количество такого десанта.

"О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его уничтожать", - подчеркнул он.

Также Коваленко напоминает: желание врага и его возможности – это разные вещи.

"Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине - желание есть давно, но дурак мнением богатеет", - утверждает руководитель ЦПИ.

Ранее речь шла о том, что в Херсонской области уже несколько дней оккупанты предпринимают попытки закрепиться на острове Бугаз.